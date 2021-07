Danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni

Nova pre 4 sati | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 stepeni do 18, najviša od 27 do 30. U Beogradu pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna oko 28.