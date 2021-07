Pretežno sunčano vreme, temperatura do 30 stepeni

Politika pre 54 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz moguć lokalni razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ponegde na planinama su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vetar slab, istočni i severoistočni. Slično vremenu biće i u subotu, a od nedelje ponovo toplije. U Beogradu će biti sunčano uz slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura biće od 14 do 17, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Povoljni termički uslovi, kako navodi Beta, pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba, a