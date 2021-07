Srbijo, raduj se: Tijana donela našoj zemlji još jednu medalju na Olimpijskim igrama!

Hot sport pre 18 minuta | HotSport HotSport Vasilije

Nakon Damira Mikeca u streljašstvu i Tijana Bogdanović je osvojila medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Ona se borila za bronzanu medalju, a pobedom nad Japankom Jamadom donela je još jedno olimpijsko odličje za Srbiju. Vicešampionka iz Rija je u kategoriji do 49 kilograma doživela poraz na startu od Adrijane Serezo Iglesijas, ali činjenica da je ona stigla kasnije do finala, našoj selekciji je donela mesto u repesažu. 🥉 BRONZA za @bogdanovictj u kategoriji do 49kg! 🇷🇸 Naša tekvondoka pobedila je protivnicu iz Japana sa 20:6 i tako osvojila 2️⃣. medalju za