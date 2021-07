Bronza za Tijanu Bogdanović!

Vesti online pre 1 sat | B92

Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Tijana je došla do drugog olimpijskog odličja u karijeri u kategoriji do 48 kilograma, nakon što je u Riju bila srebrna. Do odličja je došla težim putem, preko repesaža i poraza na startu takmičenja od Špankinje Iglesijas, pa je morala da se probija zaobilaznom stazom. Ona je u meču za treće mesto savldala japansku takmičarku Miju Jamadu rezultatom 20:6. Osim početnog vođstva protivnice, Tijana je sve vreme kontrolisala dešavanja. Prva runda se završila u egalu, da