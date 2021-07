Politika pre 1 sat

TOKIO - Srpska reprezentativka u tekvondou Tijana Bogdanović, olimpijska vicešampionka iz Rija u kategoriji do 49 kilograma, poražena je u prvom kolu turnira u Tokiju od Adrijane Iglesijas Serezo iz Španije 12:4, navodi Tanjug. Bogdanovićeva definitivno neće uspeti da odbrani srebro, ali „tinja” nada da može do bronze kroz repesaž, ukoliko Iglesijas Serezo dođe do finala.