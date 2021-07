Nina nije imala šanse, Grkinja je izbacila sa olimpijskih igara: Srbija ostala bez predstavnika u ženskom tenisu!

Mondo pre 7 sati | Nikola Lalović

Srbija više nema takmičarke u ženskom olimpijskom turniru u tenisu!

Srbija više nema takmičarke u ženskom olimpijskom turniru u tenisu! Nina Stojanović je vrlo sigurno prošla prvo kolo olimpijskog turnira kada je savladala Kineskinju Nao Hibino. Ipak u drugom kolu nije imala šanse. Grkinja Marija Sakari je kao 14. nositeljka turnira lako došla do trećeg kola jer je pobedila našu Ninu 6:1, 6:2. U oba seta Grkinja je uspela da dođe do dva brejka i ni u jednom momentu nije izgledalo da Nina ima šansu za prolazak dalje. Pre Nine ispala