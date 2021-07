Vulin: Cilj Belivukovih i Miljkovićevih laži je eliminacija predsednika Vučića

RTV pre 56 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da okrivljeni imaju pravo da se brane lažima i da je to očekivano, ali da iznenađuje ponašanje medija i opozicije koji te laži prenose kao istinu koja je dokazana i iskaze ubica i koljača Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koriste u političkim obračunima.

Ministar Vulin je za jutarnji program TV "Hepi" naveo da u tom političkom kontekstu plasiranih laži smetaju samo dva čoveka, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Aleksandar Vulin, koje treba eliminisati, ako ne može fizički, onda prvo politički. "Neka kaže Veljko Belivuk da se viđao sa njima, neka kaže Marko Miljković da su klali zajedno i na to će reći da je to reč na reč. Kako je to reč na reč, kako možete da poredite ubicu sa mnom ili