Izrael ponovo napao: Meta - palestinske grupe u pojasu Gaze (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti onlajn

Foto: Pr4intscreen/Tviter/@manniefabian Prema izvorima radio stanice, pucano je po pozicijama grupa koje su povezane sa jedinicama palestinskog otpora u blizini gradova Kan Junis i Gaza, a još nema informacija o žrtvama ili šteti.

Video of one of the IDF strikes near Khan Younis, southern Gaza this evening. pic.twitter.com/x9bpDETVuO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 25, 2021 Palestinske grupe su uzvratile vatru ka izraelskim avionima, dodao je Savt al-Aksa. Ranije u nedelju došlo je do incidenta, kada su zapaljivi baloni, podignuti iz Pojasa Gaze, izazvali najmanje tri požara u južnom Izraelu, javili su izraelski mediji. Israeli warplanes bombed southern & northern #Gaza