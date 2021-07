RHMZ hitno najavio: Stiže oluja sa grmljavinom - nevreme će zahvatiti ove delove Srbije

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti onlajn

Foto: Tanjug - Oblačnost iz Semberije i Slavonije koja je već zahvatila krajnji zapad Srema, jugozapad Bačke i donje Podrinje tokom večeri će se premeštati preko Vojvodine i prolazno uslovljavati kišu i pljuskove sa grmljavinom - piše u najavi na portalu RHMZ-a.

Foto: Printscreen/RHMZ Meteorolozi navode da je pljusak moguć i ponegde u planinskim predelima zapadne Srbije. Na sajtu RHMZ prethodno je objavljeno upozorenje na visoke temperature za celu narednu sedmicu. Najviše temperature biće od 34 do 38 stepeni. Kako navode, sledeće sedmice Srbiju očekuje veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 34 do 39 stepeni. Ovo upozorenje je na snazi do nedelje, 1. avgusta.