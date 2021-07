Milica Mandić startuje na OI protiv Kenijke Ogale Fait

Danas pre 13 minuta | O. N.

Mlada tekvondistkinja Tijana Bogdanović donela je drugu od dve tokijske medalje srpskoj ekspediciji na 32.

Letnjim Olimpijskim igrama, a ako bude prava i bude u milosti Fortune danas bi to u kategoriji do 67 kilograma mogla da uradi i njena velika prijateljica Milica Mandić, šampionka iz Londona 2012. i već posle sutrašnjih borbi sportska penzionerka. Zlato sa nedavnih Multievropskih igara govori da je spremna za „tuču“, početv od borbe sa Ogalom Fait, 23-godišnjom vlasnicom bronze sa ovogodišnjeg prvenstva Afrike, gde je nastupala u kategoriji do 73 kilograma. – Moja