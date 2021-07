Šta se događa u Tunisu: puč ili sve po Ustavu?

Dojče vele pre 5 sati

Raspuštanje parlamenta u Tunisu od strane predsednika Kaisa Saida je potez iza kojeg stoje stranački sukobi. Ali kriza svoje dublje uzroke u ekonomskoj krizi koja potresa tu zemlju.

Tek što je objavio svoju odluku, tunišanski predsednik Kais Said prebacio se u modus opravdavanja: on je, kaže, samo delovao u skladu s Ustavom kada je oduzeo mandat premijeru Hišamu Mešišiju i na 30 dana raspustio parlament. Said, pravnik po obrazovanju, poziva se na Ustav i to na onaj njegov deo koji „pod pretnjom opasnosti po jedinstvo, bezbednost i nezavisnost zemlje“ dozvoljava neobične mere. Pritom je, kako kaže, obavestio i sve potrebne institucije: