Ruske gimnastičarke i odustajanje Simon Bajls obeležile dan, Japanci plaču zbog poraza Osake

RTS pre 1 sat

Četvrti takmičarski dan na Igrama u Tokiju obeležila je pobeda ruskih gimnastičarki u ekipnom takmičenju, tokom kojeg je Simon Bajls, najbolja gimnastičarka u istoriji ovog sporta, morala da se povuče zbog lošeg zdravstvenog stanja. Navijači u Japanu razočarani su zbog ispadanja najveće nade Naomi Osake, a Bermudi su postali najmanja zemlja u istoriji Igara koja je osvojila najsjajnije olimpijsko odličje. Bilo je i bizarnih situacija kao što je pokušaj boksera iz Maroka da rivalu odgrize uvo. Završena su

16:51 Završena nadmetanja četvrtog dana Olimpijskih igara Spektakl se nastavlja već u noći između utorka i srede po srednjoevropskom vremenu. A big from #Miraitowa to every medalist, athlete, volunteer, fan, and follower who made Day 4️ at #Tokyo2020 so special! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/LTO6nzw3UR— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021 16:03 Niko ne dresira konje bolje od Nemaca U dresuri konja, neobičnom i atraktivnom sportu, ne postoji bolja