Korona virus: Zaseda Krizni štab u Srbiji, i vakcinisanim Amerikancima savetovano da nose maske u zatvorenom

BBC News pre 2 sata

Getty Images

U Srbiji raste broj zaraženih korona virusom, dok uporedo zvaničnici i lekari pozivaju na vakcinaciju, u Americi je ljudima preporučeno da nose maske u zatvorenim prostorima, čak i ako su vakcinisani.

Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo još troje ljudi, a zaraženo je još 341.

Zbog brzog širenja Delta soja virusa. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučio je Amerikancima koji žive u područjima gde je virus u novom naletu, da ponovo nose maske u zatvorenom prostoru - čak i ako su potpuno vakcinisani.

U ponedeljak je bilo 89.418 novih slučajeva, izvestio je Univerzitet Džons Hopkins.

Za razliku od Melburna koji je izašao iz režima karantina, u najvećem australijskom gradu Sidneju zaključavanje je produženo za još mesec dana zbog porasta broja zaraženih.

U svetu je do sada zaraženo 194,7 miliona ljudi, a preminulo više od 4,16 miliona.

Dato je blizu četiri milijardi doza vakcina, Univerziteta Džons Hopkins.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminulo je još troje ljudi, a registrovan je još 341 novi slučaj zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.108 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Od početka epidemije zvanično je potvrđenoa 720.643 slučaja zaraze.

U bolnicama je 290 ljudi, a na respiratorima je 11 pacijenata.

U sredu će biti održana sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da po zakonu postoji mogućnost propisivanja obavezne vakcinacije za odrasle.

„Ono što je zakonski omogućeno, to je da bude ili obavezna ili preporučena u vanrednoj situaciji, kakva je ovakva jedna epidemija", rekao je Kon za televiziju N1.

Naglasio je da ne može da ulazi u to šta o tome kaže Ustav i dodao da on lično nije za obaveznu vakcinaciju svih, kao i da misli da to nije neophodno.

„Ali jesam za obavezujuću vakcinaciju onih koji to iz moralnih razloga moraju da urade zbog profesije koju obavljaju", rekao je Kon, pominjući zdravstvene radnike.

Pogledajte video: Sve o Delta soju virusa

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

U Brazilu velika smrtnost trudnica zbog nedostatka respiratora

velika smrtnost trudnica zbog nedostatka respiratora U Tokiju najveći broj dnevnih slučajeva zaraze od početka pandemije

najveći broj dnevnih slučajeva zaraze od početka pandemije U Melburnu se prekida peti karantin, ali najveći australijski grad Sidnej ostaje zatvoren

se prekida peti karantin, ali najveći australijski grad ostaje zatvoren U ugostiteljskim objektima u Austriji pojačane kontrole

pojačane kontrole U Holandiji zabranjeni festivali i pooštrava se kontrola svih koji se vraćaju sa odmora u in ostranstvu

zabranjeni festivali i pooštrava se kontrola svih koji se vraćaju sa odmora u in ostranstvu Za ulazak u bioskope, restorane, barove i pozorišta u Francuskoj potreban kovid pasoš

potreban kovid pasoš U svetu je do sada zaraženo više od 194,7 miliona ljudi, a preminulo više od 4,15 miliona. Dato je blizu 4 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 205.495 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.677 ljudi, a oporavilo se 188.835 ljudi

Hrvatska - 362.648 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 8.247, a oporavilo se 353.477 ljudi

Slovenija - 258.780 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.428, a oporavilo se 253.480 ljudi

Severna Makedonija - 156.086 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.491 ljudi, a oporavilo se 150.296

Crna Gora - 101.207 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.627, a oporavilo se 98.838 ljudi

Kosovo - 108.014 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.269 ljudi, oporavilo se 106.006.

Kako je u svetu?

U Melburnu, gradu u Australiji završava se peti karantin uveden od početka pandemije.

Od ponoći na snagu stupa odluka o slobodnom radu škola, kafea i restorana.

Danijel Endrujz, premijer države Viktorije, rekao je da ljudi još dve nedelje neće moći da primaju posetioce.

Ali Sidnej, najveći grad u Australiji, gde je širenje Delta soja počelo sredinom juna, ostaje zatvoren.

Karantin je na snazi već više od četiri nedelje.

U Tokiju je prijavljen najveći broj zaraženih u jednom danu od početka pandemije - ukupno 2.848.

Ovaj broj zaraženih zabeležen je samo nekoliko dana od kako su počele Olimpijske igre u ovom gradu.

Dok kineski zvaničnici saopštavaju da je u toj zemlji dato više od 1,5 milijardi doza vakcina protiv korona virusa, javljaju se nova žarišta.

Na istoku Kine u Nankingu zabeležen je 31 slučaj zaraze, a desetine hiljade ljudi su u karantinu dok se obavlja masovno testiranje.

Zbog rasta broja novih slučajeva planira se uvođenje obaveznog testiranja za sve koji se vraćaju s odmora u Nemačku.

Ministarstvo zdravlja Austrije naložilo je lokalnim vlastima da pojačaju kontrolu poštovanja korona mera u ugostiteljskim objektima, odnosno oni koji žele da uđu u kafić ili restoran moraju da pokažu potvrdu o preležanoj bolesti ili vakcinaciji ili negativan test.

Vlada Holandije zabranila festivale i pooštrava pravila za sve koji se vraćaju s odmora u inostranstvu, jer je „situacija napeta zbog raste broja pacijenata u bolnicama", rekao je Mark Rute premijer.

Delta varijanta Kovid-19 do sada je otkrivena na 124 teritorije širom sveta, kažu iz Svetske zdravstvene organizacije (VHO).

Očekuje se da će Delta postati dominantna varijanta u narednim mesecima, a SZO predviđa da bi moglo biti više od 200 miliona potvrđenih slučajeva u roku od nekoliko nedelja.

Broj zaraženih od ove varijante raste, posebno u Evropi i na Pacifiku.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.28.2021)