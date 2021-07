Direktor rudnika poginuo na ukletoj plaži u Grčkoj: Za mesec dana na njoj se utopilo 10 ljudi, meštani: "Struja pravi udubljenja zbog kojih gubite tlo pod nogama"

Blic pre 2 sata | Dijana Bogosav

Zlatko Belić (52) iz Gornjeg Milanovca utopio se pod jezivim okolnostima na "ukletoj plaži" u Sartiju na kojoj se samo tokom ovog meseca utopilo desetak ljudi! Kako navode lokalni mediji, samo tokom prošlog vikenda na ovoj plaži, na kojoj je život izgubio tehnički direktor firme "Rudnik", udavile su se dve osobe.

Zlatko se, iako je, kako su rekle njegove kolege, dobar plivač, utopio u plićaku! Sumnja se da su ga u vodu odvukle struje i veliki talasi. Lokalnom stanovništvu, ova "ukleta plaža" je poznata fenomenu "Rip Current". - Do 12 sati more je mirno i tada je moguće kupanje, ali samo u uglovima plaže, nikako na sredini, jer tu struja pravi udubljenja zbog kojih gubite tlo pod nogama - napisala je državljanka Srbije G. C. na Fejsbuku kao komentar na vest o pogibiji