Au! Srbija je ovo čekala 17 godina: Veslači u euforiji posle ludog podviga - Idemo sutra svi zajedno po medalju!

Nebojša Marković

Miloš Vasić i Martin Mačković će pokušati da u četvrtak rano ujutru po srpskom vremenu stignu do olimpijskog odličja! Ovi momci zaista sve mogu! Miloš Vasić i Martin Mačković nisu mogli dobro da treniraju dve nedelje pred početak olimpijskih igara, jer je Vasić morao da bude u karantinu zbog korona virusa, a sada su u finalu. I to ne bilo kakvom. Srbija je čekala 17 godina da u veslanju stigne do finala Olimpijskih igara! Mačković i Vasić su uprkos svim nedaćama