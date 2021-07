Medvedev u četvrtfinalu OI, Cicipas ispao

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se danas u četvrtfinale Olimpijskih igara u Tokiju, pošto je pobedio 31. tenisera sveta Italijana Fabija Fonjinija posle tri seta, 6:2, 3:6, 6:2.

Ember, 28. igrač sveta je do pobede došao za dva sata i 23 minuta. Prvi set Cicipas je dobio sa napravljena dva brejka, dok su u drugom delu igre oba tenisera čuvala svoje servise. Francuz je do izjednačenja u setovima došao nakon što je u taj-brejku bio bolji sa 7:4. U trećem setu Ember je prvi brejk napravio u trećem gemu, da bi zatim u petom došao do još jednog brejka, a plasman u četvrtfinale Ember je potvrdio iskoristivši četvrtu meč loptu. Čilić i Dodig u