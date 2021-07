Novi premijer Haitija: Plan nove Vlade je da stvori što pre uslove za izbore

Blic pre 7 sati

Novi premijer Haitija Arijel Anri danas je rekao da je plan vlade da stvori uslove da se što pre održe izbori nakon ubistva predsednika Žovenela Moiza ranije ovog meseca. "Misija ove vlade je da pripremi uslove da se izbori održe što je pre moguće", rekao je Anri u svom prvom govoru od dolaska na funkciju premijera.

On se obratio medijima u prestonici Port-O-Prensu, preneo je Rojters. Anri, međutim, nije naveo konkretan datum za izbore. On je dodao da će raditi na ponovnom uspostavljanju poverenja u vladu, kao i da će doći do dijaloga sa političkim liderima civilnog društva kako bi se postigao konsenzus o tome kako da se krene napred. Haiti koji se bori sa siromaštvom i političkom krizom gurnut je još dublje u nemire nakon ubistva Moiza, za koje vlada optužuje grupu mahom