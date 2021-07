U ponoć spajanje Pelješkog mosta (FOTO)

Danas pre 6 minuta | N1/Danas Online

Podizanjem 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješki most dug 2,4 kilometra biće noćas u ponoć spojen od Komarne do Brijest. „Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven.

Pelješki most povezuje Hrvatsku. Ponosni smo i hvala svima”, napisao je tim povodom predsednik Vlade Andrej Plenković na Twitteru. Očekuje se da naredne godine u junu Pelješki most bude spreman za prve automobile. Osim dvostrukih saobraćajnih traka u svakom smeru, postojaće i zastavna traka. Do početka iduće sezone trebalo bi da bude gotovo i 30 kilometara pristupnih puteva i sam most. Prema najavama stručnjaka, dozvoljena brzina na mostu biće 90 km/h. “Hrvatske