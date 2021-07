Stala mašina Marine Maljković: Špankinje naplatile Srbiji dug iz Valensije

Mozzart sport pre 5 sati

Košarkašice nisu uspele da upišu drugu pobedu na Olimpijskim igrama

Selekcija Španija je došla na Olimpijske igre spremna da se revanšira Srbiji i to je i uspela. Naša selekcija je do sredine treće četvrtine bila mnogo bolja ekipa na terenu, ali je od tog trenutka stvari u svoje ruke preuzela Alba Torens i povela tim ka ubedljivoj pobedi – 85:70 . Srbija sa skorom 1-1 dočekuje narednog rivala Južnu Koreju u nedelju. Pre mesec dana Srbija je nanela težak poraz Španiji i to u sred Valensije. Bilo je to u četvrtfinalu Evropskog