Vasić i Mačković bez medalje, Hrvati zlatni

N1 Info pre 4 sati | Autor:Branimir Smilić

Srpski dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Martin Mačković u finalu trke na 2.000 metara na Olimpijskim igrama u Tokiju osvojio je peto mesto sa vremenom 6:22.34.

Olimpijsko zlato otišlo je u ruke braće Martina i Valenta Sinkovića, koji su od prvog do poslednjeg trenutka bili u vođstvu i sa vremenom 6.15:29 osvojili najsjajnije odličje. Srebrna medalja otišla je u ruke Rumuna Mariuša Kozmjuka i Cipriana Tudosa (6:16.58), dok je treća bila danska posada u sastavu Frederik Vistavel – Joakim Suton sa vremenom 6:19.88. The bros win it! #CRO's Sinkovic brothers defend their Rio 2016 gold medal in the men's pair at #Tokyo2020!