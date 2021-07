Evakuacija, sirene za cunami i kolone: Snimci zemljotresa na Aljasci VIDEO

Nova pre 7 sati | Autor:Anđela Đurić

Snažan zemljotres jačine 8,2 stepena po Rihteru pogodio je Aljasku u 22.15 časova po lokalnom vremenu.

Na društvenoj mreži Tviter, novinarka Bet Verž, objavila je snimak iz televizijskog studija odmah nakon potresa na kome se vide kako se svetla reflektora njišu. „Zemljotres jačine 8.2 se desio tokom večernjih vesti. Mislila sam da mi se priviđa… Pogledajte kako se svetla polako ljuljaju“, napisala je. The ~M8.2 earthquake near Perryville happened during tonight’s late newscast. I thought I was hallucinating… Check out the lights slowly swinging (once I was able to