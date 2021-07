Hvala Novače: Zbog ovog poteza teniseri se klanjaju Đokoviću (foto)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

FOTO: Tanjug U dogovoru sa MOK i Svetskom teniskom federacijom (ITF) pomeren je početak mečevi zbog velikih vrućina.

To znači da će mečevi od sada počinjati od 15 časova po japanskom vremenu (osam ujutru po našem) Gromoglasno je danas reagovao i Danil Medvedev, ali velike zasluge nosi Novak Đoković koji je više puta podigao glas protiv uslova na Igrama. Tim povodom oglasila se i hrvatska teniserka Dona Vekić. - Bravo, Novače, hvala što se uvek boriš za tenisere - napisala je Dona Vekić na svom Tviteru. Bravo @DjokerNole 👏🏻thanks for always fighting for the players 🙏🏻