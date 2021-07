Haos u italijanskom parlamentu: Poslanici se pobunili protiv kovid pasoša (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Tviter/@TheInsiderPaper Poslanici koji se bune protiv zdravstvenih propusnica, tzv. „zelenog pasoša“ za vakcinisane napravili su pravu predstavu u nastojanju da spreče donošenje propisa koji se tiče obavezne vakcinacije.

ALERT - Chaotic scenes and protest in parliament of Italy over vaccine passports "Green Pass" pic.twitter.com/qSpPEAOvF9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 29, 2021 Kako se vidi na snimku, došlo je do komešanja, trčanja i podizanja transparenata sa natpisom "Ne zelenom pasošu". (Sputnjik)