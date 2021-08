Kao posle Novaka: Zverev se slomio posle osvajanja zlata

Nova pre 18 minuta | Autor:Bojan Vinulović

Aleksandar Zverev, ruski teniser koji nastupa pod zastavom Nemačke, pobedio je Karena Hačanova sa 6:3, 6:1 u finalu Olimpijskih igara.

Zverev je u polufinalu senzacionalno preokrenuo protiv Novaka Đokovića, a onda je usledio meč za zlato u kom nije bilo dileme. „Pucao“ je od samopouzdanja Zverev, ovakva prilika se ne propušta, pa je došao do najveće titule u karijeri, pošto još nema Grend slem. Titula dobija na značaju jer je uspeo da spreči Novaka da osvoji zlatni slem, Đokoviću je preostalo da proba da dođe do kalendarskog slema na US Openu. Ujedno, Novak bi se osamio na vrhu 21. Grend slem