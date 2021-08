Nemeš i Datunašvili ispali sa Olimpijskih igara

Nova pre 50 minuta | Autor:Bojan Vinulović

Srpski reprezentativac u rvanju Mate Nemeš eliminisan je na startu Olimpijskih igara u Tokiju.

On je u kategoriji 67 kilograma grčko-rimskim stilom izgubio od Nemca Frenka Štablera 4:1. Nakon njega, izgubio je i drugi rvač, Zurab Datunašvili, i to u osmini finala grčko rimskim stilom. U kategoriji do 87 kilograma, sa 3:1 je od njega bio bolji Žan Belenijuk iz Ukrajine. Time je nastavljen loš dan naših takmičara. Marija Vučenović ostala je bez finala u bacanju koplja, Ivana Španović je 4. u skoku udalj, Bojan Zdelar i Milica Novaković u kajaku se nisu