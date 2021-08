Cunami ispadanja srpskih sportista u Tokiju- Ivana ostala bez medalje!

U centar pre 1 sat

Jedanaestog dana takmičenja na Olimpijskim igrama u Tokiju Srbiju Ivana Španović je ostala bez medalje u skoku udalj, pošto je finale završila na četvrtoj poziciji.

Kajakaši Milica Novaković i Bojan Zdelar nisu uspeli da dođu do finala, dok je loš dan i za rvačima. Mate Nemeš je zaustavljen u prvom kolu u kategoriji do 67 kilograma, baš kao i Zurabi Datunašvili u kategoriji do 87 kg. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je četvrto mesto na Olimpijskim igrama. Njen najbolji skok 6.91 ostvarila je u drugoj seriji. Španovićeva je u kvalifikacijama izvela najbolji skok, tačno 7 metara, ali ovog puta nije uspela da ponovi taj