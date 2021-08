Veliki napredak U odnosima sa SAD: Blinken predložio - Hrvatska da uđe u program bezviznog režima

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: EPA Kako je objasnio u objavi na Tviteru, ovaj korak, koji znači putovanja bez viza za hrvatske građane, učinjen je jer je prepoznat "ogroman hrvatski napredak da ispuni stroge standarde za zemlje koje učestvuju u programu".

Blinken je dodao da se raduje još jačim odnosima SAD i Hrvatske. Today I nominated Croatia to join the Visa Waiver Program. This step towards visa-free travel recognizes Croatia’s tremendous progress to meet the rigorous standards for participant countries. We look forward to an even stronger U.S.-Croatia relationship. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2021 Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je, reagujući na Blinkenovu objavu, da će najveću