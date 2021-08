Predsednik Vučić sa dodikom posle sastanka u vili mir: Nametnute odluke nisu dobre ni za koga u BiH

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske, da nametnute odluke nikada nisu dobre i da sve što se odlučuje u Bosni i Hercegovini (BiH) treba da bude doneto u interesu i saglasju tri naroda koji tamo žive. "To je suština i duh Dejtonskog sporazuma.

A ne nametanje rešenja", rekao je Vučić povodom odluke nedavnog visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. On je izrazio nadu da niko neće ići u primenu Bonskih ovlašćenja i dodao da su za Beograd prihvatljive odluke samo ako su prihvatljive za Srbe, Bošnjake i Hrvate. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić je rekao da je Srbija iskazala želju da se poštuje Dejtonski sporazum,