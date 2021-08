Teška nesreća u Češkoj u sudaru vozova 2 poginulo, na desetine povređenih (foto)

Kurir pre 2 sata

Dva voza su se sudarila u blizini sela Milavče na zapadnoj granici Češke. Lokalni mediji javljaju da je čak 50 osoba povređeno, dok su dve poginule, a spasilačke službe izlaze na lice mesta.

Nešto posle šest sati ujutru po lokalnom vremenu dva voza su se sudarila u selu Milavče, objavila je policija na Tviteru. Uprava železnice potvrdila je izveštaje medija da su ljudi povređeni, prenosi RT. 2 dead, 7 critically and 31 injured Two trains collided near Pilsen : Ex 351 from Munich to Prague and regional train from Pilsen to Domazlice. Source: https://t.co/kISz6aDAlq CC @EuropeByRail @seatsixtyone @_DiningCar @TrainTracksEU pic.twitter.com/13lFsqRAqB —