Vučić pred 15.000 ljudi u busijama: Srbija je majka, a ne maćeha! Srbija pamti! Oluja i Bljesak se neće ponoviti

Kurir pre 53 minuta

Centralni skup povodom 26. godišnjice progona i stradanja Srba u hrvatskoj akciji "Oluja", održan je večeras se u naselju Busije kod Beograda, u kojem uglavnom žive izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Danu sećanja na sve stradale i prognane Srbe u "Oluji" prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je stigao nešto pre 20 sati. Dočekan je gromoglasnim aplauzom. Predsednik Vučić se prisutnima obratio rečima: "Danas, kada ponovo podsećamo sebe, osmi put, na ono što se dogodilo avgusta 1995. godine, na užasan pogrom, proterivanje više od 250 hiljada Srba, na egzodus i