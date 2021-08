Španci se plaše srpskog „trika“: Da li su u grupi igrali s pola snage?

Mozzart sport pre 1 sat

Nije svejedno pred polufinale

Deluje kao da su vaterpolisti Srbije u Tokiju primenili isti recept kao iz Rija pre pet godina. Upravo o tome piše i španski AS pred polufinale sa Španijom. Na prethodnim Igrama Delfini su na mišiće prošli grupu, a onda su samleli sve do zlata. I sada u Tokiju su igrali skromno u prvoj fazi, izgubili od Španije i Hrvatske, a onda su danas demolirali Italiju kako niko odavno nije (10:6). I to je ono što je unelo nemir u srca španske javnosti i njihovih vaterpolista,