Korona virus: U Srbiji skoro 500 novih slučajeva zaraze, SZO traži da se uspori sa davanjem treće doze u bogatim zemljama

Stručnjaci u Srbiji upozoravaju da postoji trend stalnog rasta broja zaraženih, dok Svetska zdravstvena organizacija traži da bogate zemlje sačekaju sa davanjem te dodatne doze bar do kraja septembra kako bi bilo cepiva za sve.

Ta pauza bi omogućila da u svakoj državi bude bar 10 odsto vakcinisanih, rekao je šef SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

„Razumem brigu svih vlada i želju da zaštite ljude od Delta soja, ali ne možemo da prihvatimo da zemlje koje su već iskoristile najveći deo svetskih zaliha vakcina koriste još više", kaže Gebrejesus.

U poslednja 24 časa u Srbiji od posledica korona virusa preminulo je dvoje ljudi, a zabeleženo je 487 novih slučajeva. Prema zvaničnim podacima, do sada je umrlo 7.129 ljudi.

Britanska vlada prihvatila je savete naučnika da vakcinaciju protiv korona virusa proširi na mlade od 16 i 17 godina.

Ministar zdravlja Sadžid Džavid objavio je na Tviteru da će prihvatiti preporuku Zajedničkog odbora za vakcinaciju i imunizaciju (JCVI) da mladima od 16 i 17 godina ponudi jednu dozu Fajzer cepivo.

U svetu je do sada zaraženo više od 200 miliona ljudi, a preminulo više od 4,25 miliona, prema podacima Univerziteta Džons Hopkins.

Dato je više od 4,26 milijardi doza vakcina.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminulo dvoje ljudi, a registrovano je još 487 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.129 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Od početka epidemije zvanično je potvrđen 723.518 slučajeva zaraze.

U bolnicama je 521 pacijenata, a na respiratorima je sedmoro.

Tomislav Preveden, predsednik Udruženja infektologa Srbije Tomislav rekao je će treća doza vakcine svakako biti neophodna.

„U tom smislu veoma je važno da građani veruju institucijama koje će napraviti plan o trećoj dozi", rekao je za list Danas infektolog iz Kliničkog centra Vojvodine Tomislav Preveden.

On je ukazao i da između sojeva virusa kojim su oboleli zaraženi, ne postoji značajna razlika u kliničkoj slici, pogotovo među hospitalizovanim pacijentima.

„Ono što se, međutim, primećuje jeste uticaj vakcinacije, odnosno da sada u bolnicama uglavnom imamo radno sposobno stanovništvo, srednje i mlađe dobi, dok je ranije bilo mnogo više starijih", naveo je Preveden.

On je rekao da je ta starosna kategorija stanovništva većinom vakcinisana, tako da virus zahvata pre svega osobe koje nisu primile vakcinu.

U Srbiji je, prema podacima Ministarstva zdravlja, do sada dato više od 5,5 miliona doza vakcine. Obe doze dobilo je 2,69 miliona ljudi.

Pogledajte video: Sve o Delta soju virusa

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 205.825 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.689 ljudi, a oporavilo se 189.697 ljudi

Hrvatska - 364.244 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 8.267, a oporavilo se 354.830 ljudi

Slovenija - 259.625 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.429, a oporavilo se 253.972 ljudi

Epidemiolozi upozoravaju da bi, ako se vakcinacija ne poveća, jesenji talas zbog delta varijante mogao da bude gori nego prošle godine.

Severna Makedonija - 156.543 potvrđena slučaja

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.494 ljudi, a oporavilo se 150.422

Crna Gora - 102.403 potvrđena slučaja

Preminulo je 1.631, a oporavilo se 99.105 ljudi

Kosovo - 108.623 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 2.267 ljudi, oporavilo se 105.667

Reuters

Kako je u svetu?

Pojedine države su bile u mogućnosti da nabave tek po 1,5 dozu vakcina na 100 ljudi zbog nedostatka zaliha.

Na Haitiju i Demokratskoj Republici Kongo niko od stanovništva nije primio dve doze vakcine.Prema podacima sajta Naš svet u podacima (Our World in Data), Indonezija, u kojoj je poslednjih meseci došlo do naglog porasta infekcija i smrtnih slučajeva zbog Delta soja, potpuno je vakcinisala 7,9 odsto stanovništva.

Premijer Izraela Naftali Benet ocenio je da bi vakcinacija i ponovno uvođenje restrikcija mogle da poštede tu zemlju od još jednog zaključavanja iako se širi zaraza.

„Naš cilj je da Izrael ostane otvoren ali da ne dođemo u situaciju da bolnice kažu da su pune. Mi težimo to da izbegnemo i znamo kada da pritisnemo kočnice", rekao je Benet u Jerusalimu, a prenosi agencija AFP.

Izraelski lider smatra da vakcinacija, nošenje maski i održavanje fizičkog rastojanja može da spreči oštrije restrikcije.

Vlada Izraela je u utorak najavila paket novih mera, među kojima su potvrda o vakcinisanju ili negativne testove pri ulasku na sva mesta gde se okuplja više od 100 ljudi i obavezno nošenje maski i na otvorenom gde ima više od 100 posetilaca.

Najavljujući nove mere takozvani Benet je upozorio na zarazniji delta soj i pozvao Izraelce da prestanu da se rukuju, grle i ljube.

Prioritet kineskih vlasti je ubrzanje kampanje vakcinacije kod mladih, jer se u zemlji beleži najveći porast broja zaraženih od početka godine.

U sredu je zabeležen 71 novi domaći slučaj i to je najveći dnevni broj zaraženih od januara.

Kampanja vakcinacije za mlade od 12 do 17 godina se proširuje i ubrzava kako bi se sprečilo širenje delta soja virusa, naveli su zvaničnici.

Nekoliko provincija već je počelo učenicima da daje doze, ali vlada vrši pritisak da se postigne cilj - da se do kraja godine vakciniše 80 do 85 odsto ukupnog stanovništva.

Nejasno je koliko je ljudi u Kini potpuno vakcinisano, iako vlasti tvrde da je do sada izdato više od 1,6 milijardi doza.

Međutim, pojedini lokalni mediji doveli su u pitanje efikasnost trenutnih preventivnih mera.

Neki stručnjaci tvrde da je epidemija pod kontrolom, ali da su potrebni dodatni napori da se, pored vakcinacije i fizičkog distanciranja, zapuše rupe u kontroli zaraze.

Getty Images Australijska vojska na novom zadatku - posle Melburna, kontrolisaće da li stanovnici Sidneja poštuju lokdaun

Njujork će biti prvi grad u SAD u kom će za aktivnosti u zatvorenom prostoru biti potrebna potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa, saopštio je gradonačelnik Bil de Blazio.

Ta restriktivna mera će na snagu stupiti 16. avgusta i odnosiće se na unutrašnjost restorana, teretane i sva zatvorena mesta za kulturne i zabavne aktivnosti.

Cilj je da se što više Njujorčana motiviše da se vakciniše, jer odbijaju čak i da nose maske u zatvorenim prostorima uprkos preporukama.

Gradonačelnik je ranije saopštio da će od svih radnika u gradskoj upravi biti zahtevano da se vakcinišu do sredine septembra ili da rade test na koronavirus svake nedelje.

U Njujorku je sa obe doze vakcinisano 66 odsto građana.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

(BBC News, 08.05.2021)