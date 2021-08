Politika pre 34 minuta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na vremenske nepogode koje se očekuju danas.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ, lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina za kratak vremenski period, gradom i kratkotrajnim olujnim vetrom. RHMZ je izdao i upozorenje na veoma toplo vreme na jugu i istoku Srbije sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni. Jutarnja temperatura od 17 do 24 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 27 na severu, do 38 na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno