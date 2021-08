Sinančević solidan u finalu, kajakaši su mogli više!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Srbija je završila sa današnjim danom na Olimpijskim igrama pošto je svoje finale završio Armin Sinančević i to na sedmom mestu, dok su kajakaši Strahinja Stefanović i Milica Novaković ostali bez finala.

Armin Sinančević je bio odličan, u jednom trenutku i peti, ali je bilo jasno već posle dve serije da mora da dobaci skoro do 22 metra ukoliko želi do medalje. Na kraju, sedmo mesto. Sinančević je najbolji hitac imao u prvoj seriji kada je kuglu bacio do 20,89 metara. On je nakon toga četiri puta prestupio, dok je u četvrtoj seriji bacio 20,44 metra. Zlatnu medalju iz Rio de Žaneira odbranio je Amerikanac Rajan Krauzer, koji je u današnjem finalu čak tri puta