Odbojkašice Srbije zaustavljene od Amerikanki, boriće se za bronzu

RTS pre 6 sati

Srpske odbojkašice izgubile su od selekcije Amerike sa 3:0 (25:19, 35:14, 25: 23) u prvoj polufinalnoj utakmici odbojkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju. Posle dana pauze, naše odbojkašice boriće se za bronzanu medalju sa poraženim timom iz druge polufinalne utakmice u kojoj će igrati Brazil i Južna Koreja.

Najbolje odbojkašice Srbije nisu uspele da pruže adekvatan otpor izuzetno raspoloženim Amerikankama koje su od samog starta utakmice preuzele inicijativu i potom stalno vodile do konačne pobede. Amerikanke su tokom prva dva seta ubednjivo vodile a odbojkašice Srbije su samo sredinom i u finišu trećeg seta došle do poena razlike i uspele da nagoveste mogućnost izjednačenja, ali im to nije pošlo za rukom. Odbojkašice Srbije će se posle dana pauze boriti za bronzanu