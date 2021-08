Vremenska prognoza - 7. avgust

RTS pre 3 sata

Jutro sveže, od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna od 31 do 34 stepena

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.08.2021. Subota Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 31 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. 08.08.2021. Nedelja Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća