Novi dan za novu medalju

Danas pre 2 sata | V. N.

Odbojkašice Srbije nisu uspele da se plasiraju u finale Olimpijskih igara u Tokiju, svetske i evropske šampionke propustile su priliku da objedine sve tri titule, pa će se u nedelju 8. avgusta (02.00 sati) boriti za bronzanu medalju protiv Južne Koreje, koja je u polufinalu izgubila od Brazila (3:0).

Ove dve selekcije već su se sastajale na turniru u Tokiju, kada je u meču grupe A Srbija rutinski pobedila rezultatom 3:0. U reprizi polufinala sa prošlih Igara u Rio de Žaneiru, kada je ekipa selektora Zorana Terzića pobedom od 3:2 prošla u finale i potom osvojila srebrnu medalju, Amerikanke su naplatile dug i to sa zelenaškom kamatom. U sva tri seta su vrlo brzo stizale do ubedljive prednosti, koju su potom čuvale do kraja. Tijana Bošković je ponovo bila