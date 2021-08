Nokautiran pa osvojio zlato: Iranac na nesvakidašnji način stigao do trona (video)

Mozzart sport pre 2 sata

Saudijac nesmotrenim potezom ispustio značajnu prednost u finalu

Zlatna medalja u konkurenciji karatista preko 75 kilograma pripala je Irancu Sadžadu Gandžzadeu i to neobičnim spletom okolnosti, posle poteza Tarega Hamedija koji je okarakterisan kao nedozvoljen te je karatista iz Saudijske Arabije suspendovan. Hamedi je fenomenalno otvorio meč i iponom stigao do tri poena prednosti, borba se odvijala u idealnom smeru po Saudijca sve do situacije dva minuta pre kraja borbe, kada je pri rezultatu 4:1 iskoristio neopreznost rivala