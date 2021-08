Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplije vreme, sa temperaturom do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 32 stepena. BONUS VIDEO: Skrivena plaža u Meksiku