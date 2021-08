Jovana Preković nosi zastavu Srbije na zatvaranju Olimpijskih igara

Radio 021 pre 5 sati

Na ceremoniji zatvaranja Letnjih Olimpijskih igara u Tokiju nosilac zastave Republike Srbije biće Jovana Preković, koja je juče osvojila zlatnu medalju.

Ova 25-godišnja reprezentativka Srbije u karateu osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, u disciplini kumite, u kategoriji do 61 kilograma. Preković je do najvećeg uspeha u karijeri stigla pobedom nad Kineskinjom Jin Saojan u finalu odlukom sudija i tako Srbiji donela drugo najsjajnije odličje u Tokiju. To je ukupno sedma medalja za Srbiju, druga zlatna. Izvesno je da ćemo imati i osmu jer su i vaterpolisti dramatičnim trijumfom nad Španijom obezbedili