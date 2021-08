Latinoamerički spektakl u Tokiju, Argentinci "naplatili" brazilske traume

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net

Odbojkaška reprezentacija Argentine osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju pošto je nakon izvanrednog meča slavila protiv Brazila 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

U veoma uzbudljivom meču, na kojem je viđena spektakularna odbojka, Argentinci su prelomili u četvrtom setu, kada su snažno odgovorili na ubedljivu igru Brazila u prethodna dva. U odlučujućem setu, Brazilci se nisu predavali, došavši u jednom trenutku do izjednačenja na 12:12, iako su gubili sa 10:6 i bili nadomak poraza, ali nisu uspeli da ispariraju do kraja, pa je Argentina stigla do druge bronze u istoriji Olimpijskih igara. Trijumfu Argentini najviše je