“Nije lako, ali zadovoljstvo je bilo igrati za Sloveniju na OI”: Dončić se oglasio posle poraza

Vesti online pre 3 sata | Telegraf

Košarkaši Slovenije nisu uspeli da se domognu nijednog odličja na Olimpijskim igrama u Tokiju, pošto su u meču za treće mesto i bronzanu medalju, poraženi od Australije sa 107:93.

Najveća zvezda ove ekipe, mlada NBA zvezda, Luka Dončić nije mogao da sakrije svoje uplakane oči ni posle poraza u polufinalu protiv Francuske, a ni posle poraza od Australije. Nekoliko sati posle meča, Slovenac se oglasio i putem svog Tviter naloga. – Nije bilo lako, ali smo se borili do kraja! Zadovoljstvo je bilo učestvovati na prvim Olimpijskim igrama za našu zemlju! Ponosan sam na ove ljude – napisao je Luka u svojoj objavi. It’s definitely not easy. We fought