Vavilonci poznavali geometriju pre grka? Najnovija analiza na putu da promeni istoriju matematike

Najnovija analiza jedne drevne vavilonske glinene pločice podstakla je istoričare da razmišljaju o novoj istoriji matematike.

U zaključku istraživanja australijskog matematičara Danijela F. Mensfilda, objavljenom u naučnom časopisu ''Foundations of Science'' objašnjava se sadržaj zapisa na glinenoj pločici datiranoj na period od pre 3.600 do 3.800 godina, prenosi ''Smitsonian magazin''. Ovo otkriće je značajno jer primenu geometrije vremenski locira za više od tri hiljade godina u prošlost, čineći je mnogo drevnijom nego što se do danas verovalo. Pločice bi mogle da budu dokaz da su