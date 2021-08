Uhapšeni srpski državljani u Mađarskoj: Osumnjičeni da su krijumčarili migrante, u kombiju pronađeni državljani Sirije

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: EPA Policajci su, osim 40-godišnjeg vozača i 20-godišnjeg suvozača sa srpskim državljanstvom, u automobilu "krajsler" zatekli još devet osoba koje nisu mogle da dokažu legalan boravak u Mađarskoj.

Migranti su se izjasnili da su sirijskog porekla. Policija je migrante, u skladu sa mađarskim propisima, sprovela do ograde na mađarsko-srpskoj granici. Protiv dvojice državljana Srbije pokrenut je krivični postupak zbog krijumčarenja ljudi. Za krivično delo trgovine ljudima u Mađarskoj je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora, uz otežavajuće okolnosti od pet do 15 godina. (RTS)