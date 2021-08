Odbojkašice stigle u Beograd

Danas pre 1 sat | FoNet

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije stigla je večeras sa Olimpijskih igara u Tokuju u Beograd, a selektor Zoran Terzić i kapitenka Maja Ognjenović rekli su da su, usprkos brojnim preprekama sa kojima su se suočavali, uspeli da osvoje bronzanu medalju.

Samo mi znamo sa kakvim preprekama smo se susretali na putu do bronzane medalje. Mislim da ova bronzana medalja sija kao zlato, zbog svih okolnosti na putu do nje, rekla je Ognjenović na konferenciji za novinare na beogradskom aerodromu. Terzić je konstatovao da bronzana medalja spada u sam vrh do sada osvojenih, jer se „u teškoj situaciji po ekipu došlo do nje“. Ova reprezentacija je pokazala kako jedna sportska ekipa treba da se ponaša i na terenu i van njega,