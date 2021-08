"Možda je bolje da prespavam!" Dejan Stanković kakvog nikad nismo videli! Trener Zvezde jedva sastavljao rečenice

Blic sport pre 6 sati | Stefan Kojić

, pošto su poraženi od ekipa Šerifa u Tiraspolju rezultatom 1:0, a posle meča je rekao mnogo toga.

Pre svega, Zvezda je večeras delovala prilično bezopasno, do one šanse Ivanića niko nije ušao u stopostotnu šansu, dok je Šerif uspeo da postigne gol, a za još nekoliko je imao mnogo prilika. To nije bilo dobro večeras, a trener Dejan Stanković je dao svoje viđenje celog meča. - Ovo je najteži poraz. Najtužniji, ali mogu biti tužan, ne razočaran jer imam ove momke. Odgovornost je na meni. Ja sam uigravao, menjao, birao. Žao mi je zbog igrača jer ne idemo dalje.