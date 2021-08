Još jedan topao dan, sunce "dominira" nad oblacima

RTS pre 4 sati

Pretežno sunčano i toplo, posle podne u zapadnim i južnim predelima promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 32 do 35 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, u zapadnim i južnim predelima promenljivo oblačno tek ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima ponegde praćenim grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 32 do 34 stepena.