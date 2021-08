Tropski dani pred nama: Danas do 32, za vikend i do 37 stepeni

Blic pre 4 sati

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, na jugu i istoku po podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde će pasti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 14 do 21 C, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 21 C, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se za dane vikenda i sve do utorka očekuje pretežno suncano