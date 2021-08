Nedić (MUP): Tri helikoptera gase požare i na Peloponezu

Danas pre 22 minuta | Beta

Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije učestvovali su u gašenju požara na Peloponezu, 23 milje jugozapadno od Atine, rekao je danas komandant te jedinice Nenad Nedić.

On je u uključenju za RTS rekao da su tri hekoptera MUP-a Srbije danas bila hitno upućena na to područje, zajedno sa po jednim helikopterom iz Grčke i Španije. Nedić je rekao i da se helikopteri iz Srbije trenutno nalaze na aerodromu u blizini Atine, a da pretpostavlja da će u Grčkoj ostati koliko je potrebno. On je naveo i da je situacija na Eviji gde su bili angažovani prethodnih dana sada „daleko bolja“.