Policija: Više mrtvih u pucnjavi u Plimutu

Danas pre 58 minuta | HRT

Policija u jugozapadnom engleskom gradu Plimutu potvrdila je da u pucnjavi u četvrti Keyham koja se dogodila kasno u četvrtak ima više žrtava, javlja BBC, a prenosi Hrvatska radio-televizija.

Lokalni većnik Džoni Merser iz Konzervativne stranke objavio je na Twitteru da je reč o „ozbiljnom“ i „tragičnom“ incidentu i pozvao građane da slušaju uputstva policije. Tweet 3 of 4 Road closures are in place so please avoid the area. We are appealing to the public not to speculate or share pictures of the scene on social media or anywhere else. pic.twitter.com/JHLQPxiSxA — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021 Napomenuo je da nije reč o terorizmu,